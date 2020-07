C’è davvero pericolo di un ritorno di Covid-19 in Italia? Il contatore rischia di invertirsi, sull’onda dei diversi focolai che ancora si accendono in più punti della Penisola? “Per rispondere a questa domanda bisogna chiedersi cosa sta succedendo in Europa. I casi” nel Vecchio Continente “in Paesi simili al nostro come Spagna e Francia, ma anche in Germania, sono in aumento e non credo che l’Italia stia facendo nulla di speciale. C’è quindi da capire perché noi no. Può essere che non cerchiamo abbastanza”. E’ un “invito alla cautela” quello espresso dal virologo Andrea Crisanti. “Nient’altro che questo. Non dico che non si debbano vedere spiragli di speranza – spiega all’Adnkronos Salute il responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova – ma agli italiani dico di prendere in considerazione che il pericolo non è passato e di regolarsi di conseguenza”.

