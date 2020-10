“Le Regioni vogliono scaricare la responsabilità di questo disastro e chiedono al governo di certificare la loro assoluzione. Non ho mai visto un simile concentrato di demagogia e populismo”. Così, su Repubblica, Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, boccia il documento stilato dai presidenti delle Regioni come Luca Zaia e Stefano Bonaccini: “Escludere gli asintomatici dal tracciamento è una catastrofe annunciata – afferma -. Sono irresponsabili. La vera lotta contro il virus è una lotta contro chi lo trasmette. Dopo decine di pubblicazioni sulle riviste scientifiche internazionali, rimango stupito quando ancora qualcuno ha il coraggio di sostenere che gli asintomatici non siano un problema”.

