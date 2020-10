“Mi sorprende che non ci siano valutazioni sull’impatto della riapertura delle scuole”. Il professor Andrea Crisanti, ospite di L’aria che tira, risponde così alle domande sul nuovo Dpcm che introduce misure per arginare la diffusione del coronavirus. “Le decisioni devono essere prese sulla base di osservazioni. Se ci basiamo solo sui bambini sintomatici, sottostimiamo notevolmente. nella fascia fino a 10 anni, gli asintomatici sono il 95%. Bisognerebbe fare un campionamento di massa su vari classi di alunni per capire se il virus si trasmette in queste comunità. A quel punto capiremmo se le misure adottate per la scuola sono adeguate”, aggiunge.

