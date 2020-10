“Il Dpcm è un provvedimento coraggioso e indispensabile se vogliamo evitare il lockdown. Se potessi dare un voto, darei 8. Quando sono preoccupato? Come lo ero a marzo”. Sono le parole del professor Andrea Crisanti a Un giorno da pecora. “Quello che non è stato fatto, lo avrei fatto mesi prima creando un sistema di sorveglianza per non trovarci in questa settimana. Ho detto già in passato che non condividevo i provvedimenti relativi a cinema e teatri. Mi auguro che le misure, un compromesso tra il no al lockdown e le esigenze di sicurezza, facciano effetto con una stabilizzazione e un calo dei contagi. Ma poi come consolidiamo questo risultato? Non si può andare avanti con questa spirale. Studi in altri paesi indicano che questo tipo misure dovrebbero stabilizzare i contagi”, dice.

