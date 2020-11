“La vera sfida è come evitare la terza ondata” di Covid-19. “E se si continua su questa strada, temo sarà inevitabile“. E’ il monito di Andrea Crisanti, docente di microbiologia all’università di Padova e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, che è stato sentito oggi in videocollegamento per un’audizione informale alla Commissione Affari sociali della Camera. “Possiamo investire in tutte le terapie intensive che vogliamo, su tutti gli ospedali, ma sicuramente non fermeremo così la terza ondata“. Serve creare una strategia per bloccare la trasmissione, ribadisce il virologo che propone un modello, basato sul network testing. “Chiaramente ci vogliono figure che conoscono i sistemi complessi e sanno farli funzionare. Ci vogliono professionalità che non vedo presenti nel Cts ora. Ci vuole il contributo anche di ingegneri dei sistemi, matematici, informatici, immunologi per creare una struttura che ci porti fuori da questa epidemia”.

