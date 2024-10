Crisafi e Toniato tra i nuovi Cavalieri di Gran Croce dell’Ordine al Merito

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2024 i decreti di nomina a Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra le personalità insignite della massima onorificenza italiana figurano Rosa Castaldo, Maria Franca Fissolo, Federico Silvio Toniato, Paolo Crisafi, Francesco Paolo Figliuolo, Emanuele Bettini, Silvio Salini e Vilberto Stocchi. Questa onorificenza è stata conferita dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le elevate qualità personali e professionali dei nominati.

Rosa Castaldo e Maria Franca Fissolo, quest’ultima imprenditrice e presidente della Ferrero International, spiccano tra le donne insignite. Federico Silvio Toniato, esperto di valutazione delle politiche pubbliche e segretario generale del Senato della Repubblica, e Paolo Crisafi, cofondatore della rappresentanza immobiliare italiana e presidente di Remind, sono i più giovani a ricevere il titolo.

Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Francesco Paolo Figliuolo, Generale di Corpo d’Armata e commissario straordinario di governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione del 2023. Emanuele Bettini, scrittore e segretario generale per l’Italia del Pen International, Silvio Salini, commercialista e presidente del consiglio sindacale di Sace, e Vilberto Stocchi, biochimico e rettore dell’Università telematica San Raffaele, completano l’elenco delle personalità premiate.

Questa cerimonia sottolinea l’importanza di riconoscere le figure che si sono distinte in diversi settori, evidenziando non solo le loro capacità professionali ma anche il loro contributo alla società. La scelta di nomi noti nel campo della politica, dell’imprenditoria, della scienza e della cultura riflette la diversità delle competenze e delle esperienze che i nuovi Cavalieri portano con sé, arricchendo il panorama italiano con le loro iniziative e pratiche di eccellenza.

Il titolo di Cavaliere di Gran Croce rappresenta un ulteriore incentivo per le future generazioni a impegnarsi in attività di valore e a contribuire attivamente al progresso del Paese. La raccolta di queste toghe illustri è un segnale chiaro di riconoscimento e apprezzamento per chi ha dedicato la propria vita a migliorare l’Italia in vari ambiti.