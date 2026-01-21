9.5 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Politica

Criptovalute: regolamentazione negli Stati Uniti

Da stranotizie
Criptovalute: regolamentazione negli Stati Uniti

Bitcoin rimane in fase di consolidamento dopo una correzione superiore al 30%, con il sentiment risk-off e la correlazione con i mercati azionari che continuano a limitare il potenziale di rialzo. L’attenzione si è spostata su Davos, dove la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti è oggetto di un dibattito molto acceso. Il CLARITY Act statunitense è uno dei principali temi di discussione tra decisori politici, banche e leader dell’industria crypto.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha criticato apertamente l’attuale versione del CLARITY Act, sostenendo che favorisca eccessivamente il settore finanziario tradizionale e rischi di soffocare l’innovazione. Coinbase ha ritirato il proprio supporto al disegno di legge, poiché questo amplierebbe i poteri della SEC, limiterebbe la DeFi, rallenterebbe la tokenizzazione e, di fatto, vieterebbe il pagamento di interessi sulle stablecoin.

I colloqui proseguono ed è ancora attesa una versione rivista del disegno di legge. La Commissione Bancaria del Senato dovrebbe esaminare il disegno di legge dopo la pausa legislativa, affrontando il perimetro dei poteri della SEC, le regole sui rendimenti delle stablecoin e la regolamentazione della DeFi. Proseguiranno le negoziazioni bipartisan, con una pressione crescente da parte dell’industria per raggiungere un compromesso prima che lo slancio legislativo si affievolisca. possibile una reintroduzione di una versione rivista del disegno di legge più avanti questo mese o all’inizio del prossimo, con una divisione più chiara delle responsabilità tra SEC e CFTC.

Attualmente, Bitcoin è in rimbalzo dell’1,20% a 89.300 dollari, dopo la correzione di quasi il 5,00% di ieri, che lo aveva portato in area 88.000 dollari.

Articolo precedente
Australian Open, Alcaraz avanza
Articolo successivo
Italia: produttività al centro per sostenere previdenza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.