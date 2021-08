Ethereum, la blockchain più usata al mondo, avrà un importante aggiornamento tra il 3 e il 5 agosto. Denominato London, è un hard fork (ovvero un cambiamento forzato che tutti devono accettare), e arriva circa 4 mesi dopo il precedente, Berlin. L’aggiornamento andrà online cambiando alcune funzionalità presenti in cinque proposte di miglioramento di Ethereum (chiamate Eip), alcune in sviluppo da mesi e altre addirittura da anni. La più significativa, la Eip-1559, porterà forti cambiamenti nella struttura relativa alle commissioni che gli utenti pagano per eseguire le transazioni, ma anche le altre quattro proposte introdurranno notevoli novità. E molte ripercussioni pratiche, visto che il token nativo di Ethereum, Ether, è il secondo per valore di capitalizzazione dopo Bitcoin.

Sponsor dell’Inter

Eip-1559, cambiamento alle commissioni

La proposta 1559 ha raccolto molti consensi, ma anche scatenato molte discussioni: prevede l’aggiunta di una commissione di base per ogni transazione sulla rete, mentre ora la commissione è sempre dinamica e basata su un meccanismo ad asta, variabile in base alla congestione e alla volatilità di Ether, la valuta usata per pagare le commissioni. Questo cambiamento potrebbe portare gli utenti a pagare mediamente di meno per ogni transazione, perché consente di conoscere a priori quanto si dovrà versare per una determinata operazione. La riduzione è significativa, ma non rivoluzionaria, come affermato da Tim Belko, sviluppatore di Ethereum: “Pensate a una riduzione del 20 per cento, non di 20 volte”.

Più importante il fatto che queste commissioni di base non saranno più pagate ai miner, ovvero ai computer che con calcoli matematici manutengono la rete, ma verranno bruciate. Ether è una moneta a tiratura illimitata (non c’è un limite a quante ce ne possono essere), quindi avere un meccanismo che di fatto toglie continuamente moneta dal mercato crea quella che in economia si definisce una pressione deflazionaria, tende insomma a rendere più scarso il bene che viene bruciato. La conseguenza? A parità di domanda (ovvero di utilizzo), Ether potrebbe aumentare di valore più spesso di quanto abbia fatto sinora.

Eip-3198, la sorella di 1559

La proposta 3198 estende le funzionalità della 1559 anche agli smart contract, ovvero ai contratti intelligenti che sulla rete operano come app, inviando e ricevendo dati e denaro. In questo modo, le cosiddette dapp (app decentralizzate, un insieme di smart contract che comunicano tra di loro in uno stesso sito) potranno essere più efficienti nei costi delle loro operazioni.

Eip-3529, cancellati i rimborsi

Se la proposta 1559 è stata la più discussa, la 3529 è quella che avrà più impatto, nonostante abbia attirato poca attenzione, perché rimuove i rimborsi alle commissioni per alcune operazioni sulla rete. La funzionalità era stata implementata per permettere a utenti e app di ricevere rimborsi dopo aver cancellato codice in rete (per esempio, cancellando smart contract obsoleti), ma è stata usata molto poco in questo senso: in tanti hanno sfruttato la situazione per inondare Ethereum con transazioni che portavano dati di valore nullo quando le commissioni erano basse, per poi richiedere il rimborso quando diventavano alte, traendone profitto. Eliminare questa possibilità ridurrà le occasioni di profitto e renderà la rete più pulita e meno congestionata.

Tutorial

Eip-3541, spazio per il futuro

La 3541 è una proposta per riservare lo spazio nella rete per nuovi tipi di smart contract in futuro: non ha valore immediato, ma gli effetti potrebbero vedersi a lungo termine.

Eip-3554, la Bomba di Difficoltà

La proposta 3554 non include una funzionalità, ma posticipa la Bomba di Difficoltà che sarebbe dovuta scoppiare ad agosto, rinviandola a dicembre. La Bomba di Difficoltà è una caratteristica sviluppata nel 2015 per incentivare i miner a passare a Ethereum 2.0. Con la Bomba di Difficoltà aumenta esponenzialmente la potenza computazionale richiesta per risolvere un blocco e a parità di potenza, ci sarebbe quindi un rallentamento della rete: oggi Ethereum, attraverso i miner, risolve un nuovo blocco ogni 13 secondi in media. Con la Bomba, il tempo arriverebbe a 20 secondi, un incremento del 50 per cento.

Tutte queste modifiche sono applicate per rendere il più possibile fluido e indolore il passaggio, per utenti, sviluppatori e miner, a Eth 2.0, la nuova generazione di rete Ethereum che dovrebbe vedere la luce a fine 2022. Lo sviluppo di questa nuova rete è parallelo a Ethereum, e quindi le modifiche attuali saranno irrilevanti una volta che la nuova rete sarà operativa.