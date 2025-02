Criptovaluta di Trump in caduta libera: oltre due miliardi di perdite per 800mila investitori

La criptovaluta di Donald Trump, la memecoin $TRUMP, ha subito un crollo del -78% rispetto al suo picco di valore raggiunto a metà gennaio 2025. Lanciata il 17 gennaio e culminata a circa 75 dollari per token il 19 gennaio, la capitalizzazione di mercato ha toccato i 75 miliardi di dollari. Tuttavia, negli ultimi tempi è scesa drasticamente a 16,69 dollari, causando perdite complessive di circa 2 miliardi di dollari per oltre 800.000 investitori.

Le performance iniziali sono state probabilmente alimentate dall’entusiasmo per l’insediamento presidenziale e dalla speculazione. La Trump Organization e i suoi partner hanno guadagnato 100 milioni di dollari in commissioni trading, a scapito di coloro che hanno investito. Chi ha sofferto perdite ha perso in media 20 dollari per ogni dollaro guadagnato dagli sviluppatori.

Il calo di interesse e la volatilità di $TRUMP sono stati influenzati da diversi fattori, tra cui le tensioni commerciali internazionali e le dichiarazioni incomprensibili di Trump sulla criptovaluta. Ad esempio, il valore del token è sceso notevolmente dopo che Trump ha riconosciuto di non avere una conoscenza approfondita del settore.

Coloro che hanno subito perdite non possono ottenere rimborsi, poiché l’operazione si è svolta senza frodi e il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) non ha potere d’indagine in merito dato che Trump ha chiuso l’agenzia. Questa vicenda solleva interrogativi sul conflitto di interessi di un presidente che promuove speculazioni tra i cittadini che ha giurato di servire.