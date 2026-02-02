Crioconservazione ovociti, boom in Italia

La crioconservazione degli ovociti è una scelta in crescita, che offre alle donne nuove opportunità per programmare il proprio futuro riproduttivo. Conosciuta come “egg freezing”, questa procedura permette di conservare gli ovuli a temperature bassissime, preservandone la qualità.

La tecnica si articola in tre fasi principali: una stimolazione ovarica, il prelievo degli ovociti e la loro successiva vetrificazione. Questo metodo di congelamento rapido garantisce oggi tassi di sopravvivenza degli ovuli superiori al 90%, notevolmente più alti rispetto al passato.

Nata per motivi medici, come preservare la fertilità prima di cure invasive, la crioconservazione è oggi scelta sempre più spesso per ragioni di pianificazione personale. Molte donne optano per il cosiddetto “social egg freezing” per dedicarsi alla carriera, raggiungere una stabilità economica o attendere il partner giusto. Tra il 2023 e il 2024 in Italia si è registrato un aumento del 50% nelle donne che congelano i propri ovuli, confermando una tendenza in forte ascesa anche a livello internazionale.

Dal punto di vista statistico, la sopravvivenza degli ovociti allo scongelamento è molto alta, tra l’81% e il 90%. I tassi di gravidanza clinica per chi li utilizza possono variare dal 34% al 48%.

Il successo della procedura è fortemente influenzato dall’età della donna. Congelare gli ovuli prima dei 35 anni offre risultati significativamente migliori. Ad esempio, conservare 10-15 ovociti in giovane età può garantire probabilità di nascita superiori all’85%.

I principali benefici sono l’autonomia riproduttiva, offrendo un maggiore controllo sulla tempistica della maternità, e la possibilità di preservare ovociti di qualità migliore per un uso futuro. Questo si traduce anche in un sollievo psicologico per molte donne, che si sentono meno sotto pressione.

Grazie ai progressi tecnologici, la crioconservazione rappresenta oggi una strategia sicura ed efficace di preservazione della fertilità, sia per motivi medici che sociali.