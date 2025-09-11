Crioconservazione del seme: la soluzione per la paternità in Italia

Il fenomeno delle culle vuote può essere affrontato attraverso diverse strategie, con l’obiettivo di promuovere una paternità responsabile al momento opportuno. La Società Italiana di Andrologia (SIA), nel contesto degli Stati Generali della Prevenzione a Napoli, sottolinea l’importanza della crioconservazione del seme maschile, che consente di conservare il seme a basse temperature per garantire un concepimento sicuro quando si desidera diventare genitori.

Attualmente, il seme viene conservato soprattutto per pazienti con patologie specifiche, mentre il numero di nascite in Italia continua a diminuire, raggiungendo circa 370mila nel 2024. Gli uomini italiani, che diventano papà in media oltre i 35 anni, si trovano a fronteggiare un declino della fertilità legato all’età. Il Presidente della SIA, Alessandro Palmieri, evidenzia come i danni al DNA spermatico aumentino con l’età, rendendo cruciale la preservazione della fertilità.

La crioconservazione è più efficace durante la giovane età, quando la qualità del seme è migliore. Questo processo è relativamente semplice: prevede la raccolta, analisi e congelamento del seme in azoto liquido, permettendo una conservazione a lungo termine.

In Italia manca una banca nazionale del seme centralizzata, il che limita le opzioni di crioconservazione. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a questa opportunità.

Inoltre, è fondamentale che i giovani uomini si sottopongano a visite andrologiche preventive, ma attualmente meno del 5% lo fa. Per affrontare questa situazione, la SIA, insieme al Rotary Club Roma, avvia un progetto per promuovere visite andrologiche gratuite per i diciottenni. Infine, la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è stata inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo un accesso più equo al servizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti per uniformare i servizi in tutto il Paese.