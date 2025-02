Crimine farmaceutico, 23 arresti e centinaia di siti oscurati

Due milioni di euro in medicinali e sostanze dopanti sono stati sequestrati nell’ambito dell’operazione internazionale “Shield V”, volta a contrastare il “pharma crime”, che include attività illecite come la contraffazione di farmaci e la vendita di medicinali non autorizzati. L’operazione è stata condotta grazie alla collaborazione tra Carabinieri, NAS e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto di Europol e la partecipazione di 30 Paesi, sia membri dell’UE che extracomunitari. Tra aprile e novembre 2024 sono stati effettuati 23 arresti e 138 denunce, e 286 siti web sono stati oscurati.

L’operazione ha portato alla scoperta di quattro laboratori clandestini e alla messa in luce di 52 organizzazioni criminali. Sono stati sequestrati migliaia di medicinali per un valore commerciale di circa 11,1 milioni di euro. Un aspetto importante delle indagini è stato il contrasto al doping sia a livello amatoriale che professionale, con 161 atleti controllati e 4 risultati positivi. Complessivamente, sono state identificate oltre 4.800.000 unità di sostanze vietate, inclusi 108 litri e più di 400.000 kg di prodotti dopanti.

L’operazione ha coinvolto una vasta rete di collaborazione, consolidando il rapporto tra Nado Italia e il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, evidenziando l’importanza di combattere la criminalità nel settore farmaceutico. La lotta contro il “pharma crime” si conferma cruciale per garantire la salute pubblica e la sicurezza dei consumatori.