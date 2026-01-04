13.8 C
Attualità

Cricket Inghilterra

Cricket Inghilterra
Cricket Inghilterra

I giocatori di cricket Crawley, Duckett e Bethell hanno giocato una partita. Crawley non è stato eliminato e ha realizzato 12 punti in 24 palle con 19 colpi validi, 2 boundary e 0 six, con un strike rate del 50%. Duckett è stato eliminato al 27esimo punto, catturato da Carey e battuto da Starc, in 24 palle con 13 colpi validi, 5 boundary e 0 six, con uno strike rate del 112,50%. Bethell non è stato eliminato e ha realizzato 0 punti in 8 palle con 8 colpi validi, 0 boundary e 0 six, con uno strike rate dello 0%. Gli extras hanno totalizzato 3 punti, con 0 no ball, 0 wide, 0 bye e 3 leg bye. Il totale della squadra è di 42 punti con 1 giocatore eliminato in 9,2 overs.

