Criceto siberiano o Winter White: caratteristiche e cura

Il criceto Winter White, noto anche come criceto siberiano, è un animale domestico sempre più popolare in Italia. Questo piccolo roditore ha dimensioni contenute, con una lunghezza di 7-10,5 cm e un peso che varia dai 40 ai 60 grammi. Caratterizzato da un pelo che diventa bianco nei mesi invernali per mimetizzarsi con la neve, il criceto Winter White ha orecchie piccole, occhi neri e una coda corta. Essendo un animale notturno, trascorre la maggior parte della giornata dormendo, accumulando cibo nella sua tana.

La gabbia del criceto deve essere spaziosa, con dimensioni minime di 60 cm x 40 cm. Si consiglia un materiale plastico o un terrario in vetro per evitarne la fuga. All’interno della gabbia, devono essere inclusi accessori come una tana imbottita, ciotole per cibo e acqua, una ruota e giocattoli. La pulizia regolare è essenziale per mantenere il criceto in salute.

L’alimentazione del Winter White dovrebbe includere un mix di semi e cereali, con l’aggiunta di frutta e verdura adatte. L’acqua deve essere sempre disponibile e fresca. È importante non sovralimentare il criceto, poiché il peso eccessivo possono portare a problemi di salute.

Il criceto siberiano raggiunge la maturità sessuale rapidamente, intorno ai due mesi, con una gravidanza che dura circa 20 giorni. Le cucciolate possono contare da 4 a 6 piccoli, che non devono essere toccati fino allo svezzamento, per evitare stress alla madre. La cura per i cuccioli è responsabilità della madre, mentre il maschio deve essere allontanato durante e dopo il parto.

Per mantenere la salute del Winter White, è fondamentale monitorare il suo peso, fornire una dieta equilibrata e attrezzature per il movimento, come una ruota. È inoltre importante controllare le sue tasche guanciali e la presenza di parassiti. Visite veterinarie periodiche e vaccinazioni sono consigliate per prevenire malattie comuni tra i criceti.

In conclusione, il criceto Winter White è un animale sociale e giocoso, adatto alla vita in famiglia, ma richiede cura e attenzione per prosperare e vivere una vita sana.