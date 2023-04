Criceto de Il Cantante Mascherato: chi c’era sotto la maschera

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato con la finale del 22 aprile si è ufficialmente conclusa. La maschera di Criceto è stata “abitata” per tutte e sei le puntate da Nathalie Guetta.

Un nome che non ha stupito dato che gli indizi che riportavano all’attrice francese erano moltissimi. Questi sono stati gli indizi che hanno portato allo smascheramento, ripresi fedelmente da DavideMaggio.it.

Criceto, gli indizi

– La maschera non l’ha scelta, gliel’hanno propinata e si è ricordato che ne aveva uno da bambino.

– In questo momento della vita gira a vuoto come un criceto; ha trovato un momento di pace.

– Non sa cantare; se sa cantare non l’ha imparato. Gli sarebbe piaciuto immensamente.

– Gli piace molto fare ginnastica, si allena spesso.

– Anche andare in bicicletta gli piace tanto. Ha frequentato tanto qualcuno che andava molto in bicicletta.

– Marisa Laurito? E’ molto più alta. Rita Pavone? Non è così bassa.

– Ha lavorato con qualcuno della giuria.

– Suo fratello è giornalista.

– Il Criceto si muove in una sorta di “stanza inclinata” tipica di “Stasera tutto è possibile“.

– Ha fatto un film con Cristina Comencini, che gli ha portato una nomination ai nastri d’argento.

– Non è la prima volta che si trova seduto vicino a Iva Zanicchi.

Prima della puntata finale, lo Scoiattolo Nero è stata la sesta maschera eliminata da Il Cantante Mascherato dopo il Cigno (al cui interno c’erano Sandra Milo e l’imitatore Antonio Mezzancella); la Rosa (Valeria Fabrizi); i Colombi (Ricky Tognazzi con Simona Izzo), l’Ippopotamo (Mal) e il Porellino (Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli).