Chi ha partecipato come pubblico alla registrazione della quinta puntata di Amici era già a conoscenza del fatto che verso la fine, Maria De Filippi ha bloccato la registrazione per far riprendere Cricca che aveva avuto un momento di sconforto.

Il crollo del cantante è avvenuto proprio nel corso degli ultimi minuti della puntata, quando i giudici erano stati chiamati a scegliere chi salvare fra lui, Ramon Agnelli e Federica Andreani.

“Sei sicuro che stai bene? Ormai ho imparato a conoscerti” – ha detto Maria De Filippi a Cricca – “Quando diventi muto e il mutismo è prolungato mi devo sempre preoccupare. Ti voglio dire un po’ di cose: che è normale che anche un ragazzo pianga, ci sta tutto. Che questo non toglie niente alla tua persona, alla tua dignità, al tuo orgoglio. Ma proprio niente”.

Cricca scoppia a piangere, le belle parole di Maria De Filippi che blocca la registrazione

Dopo l’esibizione, Queen Mary è tornata a consolare Cricca non prima di chiedere di interrompere la registrazione il tempo necessario per farlo riprendere.

“Cosa ti sei messo in testa? È una settimana che sei così. È una settimana che hai stabilito che tu rappresenti la mediocrità. Ma questo non te l’ha mai detto nessuno”. Ha poi aggiunto rivolgendosi agli autori: “Ci prendiamo un momento?”.

Come abbiamo poi visto il cantante è stato salvato dai tre giudici e sono rimasti allo spareggio finale Ramon Agnelli e Federica Andreani, che ha avuto la peggio.

CRICCA PIANGE: MARIA LO CONSOLA E FERMA LA REGISTRAZIONE #Amici22 pic.twitter.com/eBXMOUB9lx — ✨🧚‍♀️KHAOTIKA🧚‍♀️✨ (@ItsKhaotika) April 15, 2023