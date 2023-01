Cricca rientra ad Amici prendendo il posto di una allieva: è la prima volta nella storia

Maria De Filippi con la puntata che ha registrato oggi, 11 gennaio, ha scritto un nuovo capitolo del regolamento di Amici. In classe, infatti, è tornato Cricca, l’eliminato della scorsa puntata.

Questa non è la prima volta che qualcuno ritorna ad Amici, lo stesso Mattia Zenzola ha partecipato anche alla scorsa edizione. Ma è la prima volta che qualcuno eliminato tramite sfida da un giudice esterno, rientra vincendo la sfida giudicata da un altro giudice esterno. Mattia, infatti, come molti altri, è ritornato nella scuola dopo essersi ritirato in seguito ad un infortunio. Il cantante Cricca, invece, è stato eliminato nel corso della scorsa puntata perdendo la sfida contro lo sfidante Jore. A decidere le sue sorti è stata Sara Andreani, direttrice marketing della Warner.

“Complimenti a entrambi, avete entrambi talento e delle potenzialità” – le parole di Andreani – “Sono però qua a giudicare questa sfida in rappresentanza di una label discografica. Per freschezza del suono e per aderenza rispetto al mercato stesso, credo che Jore meriti un’opportunità”.

E con queste parole, Cricca ha dovuto abbandonare lo studio.

Un grandissimo in bocca al lupo Cricca 💛 #Amici22 pic.twitter.com/QzgUcRslJU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2023

Cricca rientra ad Amici

Come da titolo, però, Cricca è rientrato ad Amici vincendo una sfida. Questo perché durante la notte di Capodanno è successo “un fatto gravissimo” che ha portato ben sei allievi a rischiare di perdere il posto facendo una sfida immediata.

I sei che hanno rischiato di perdere il banco sono stati Wax, Samu, Maddalena, NDG, Tommy Dali e Valeria. Proprio quest’ultima si è dovuta scontrare con Cricca e ha perso, come si legge dalle anticipazioni di SuperGuidaTv.

“Valeria è stata messa in sfida con Cricca. E… sorpresa delle sorprese quest’ultimo ha vinto ed è rientrato nella scuola di Amici 22. […] Piccola precisazione sul rientro di Cricca. Alla proposta di Lorella, la produzione dice che Cricca, avendo già avuto un giudizio da un giudice esterno, non sarebbe potuto rientrare e non avrebbe di sicuro potuto fare una nuova sfida. Cosa è accaduto però? Il fatto grave è successo prima della precedente registrazione. Se i prof ne fossero venuti a conoscenza prima la precedente puntata avrebbe potuto prendere una piega diversa e magari Cricca non sarebbe mai uscito dalla scuola. In questo modo viene, in via del tutto eccezionale, accettato Cricca come sfidante”.

Eliminato anche Tommy Dali dal suo professore Rudy Zerbi, mentre Wax, Samu, NDG e Maddalena hanno vinto la sfida.