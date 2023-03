Cricca e Niveo stroncati ad Amici: “Provo imbarazzo”

Quella di ieri è stata una puntata di Amici difficile per Niveo e Cricca, che sono stati stroncati durante la gara di inediti. Niveo (che ha anche avuto una crisi) ha cantato ‘Passo dopo Passo’, che però non è piaciuta a Charlie Rapino: “Guarda, provo un po’ di imbarazzo, senza offesa. Nel senso che questo è un pezzo, il classico pezzo che sul mio tavolo arriva tutti i giorni. Direi che è un già sentito e risentito. Cose così io le sento troppe volte, non molte, ma troppe“.

Rudy Zerbi si è subito detto d’accordo con il produttore discografico: “Questo è un pezzo che non ha un senso, senza capo né coda. Sì è un pezzo che senti fuori dalle sale prove dei ragazzini quando provano se le chitarre sono accordate. Gli inediti sono molto importanti per il vostro percorso“.

Cricca e le critiche di Charlie e Rudy.

Anche ‘Australia’ di Cricca non è piaciuta a Rapino: “Io giudico il pezzo e non l’esibizione. Il pezzo mi sembra un po’ ovvio, un po’ datato e poco efficace, poi ho una domanda. Il pezzo si intitola Australia giusto? E Australia dov’è nella canzone? Nella prima parte? Perché se hai un titolo e poi nel coro non lo senti… Resta il fatto che per me questo pezzo non funziona troppo“.

Ma ad andarci giù più pesante è stato Rudy Zerbi: “Tu non puoi uscirtene con ‘spero che il pezzo piaccia agli altri’. Intanto hai davanti a te una persona che ha fatto tanto nel mondo della musica. Gli inediti sono per chi vuol fare l’artista, la vostra carta di identità. Sono cose importanti e se non gli scegliete bene sono dei passi falsi. Uno di passi falsi non ne può fare tanti. Questo è un pezzo vecchio e dice delle cose banali e strasentite come ‘vorrei ballare con te’, ‘i tuoi occhi sono come l’oceano’. Sono cose proprio vecchie e da uno di 19 anni uno si aspetta un linguaggio differente e più attuale. Se non vuoi essere etichettato come quello che canta bene le cover e basta cambia. Anche perché i tuoi inediti non mi pare che su Spotify facciano i botti. Devi intervenire altrimenti sarai sempre quello carino che canta benino“.