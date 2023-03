Cricca e NDG nel mirino di Rudy Zerbi: “Uno noioso, l’altro manco dovrebbe stare al serale”

Il serale è alle porte e nel quotidiano di oggi Rudy Zerbi ha spillato un po’ di tea. Lo ha fatto su Cricca, su NDG e su Wax. “Questa è una gara ed a noi le gare piacciono, soprattutto quando le vinciamo“, ha esordito.

Parlando degli allievi di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ha dichiarato: “In questa squadra vedo qualcuno che non dovrebbe neanche esserci, ovvero NDG: lui è un imbucato, non capisco come mai sia al serale. Non riesco a capire come sia arrivato al serale, per me non doveva esserci e non c’è motivo per cui ci sia. Lui è proprio un imbucato“. E ancora: “Cricca mi annoia da molto tempo perché è tutto ‘ino’. Il sorrisino, il caratterino, l’occhiolino, la vocina. A me gli ‘ino’ non piacciono, mi annoio profondamente”.

Cricca e NDG, le loro risposte alle critiche di Rudy Zerbi

Critiche che sono state fatte ascoltare agli alunni incriminati (al grido di: I love drama!) e che ovviamente hanno ottenuto delle risposte. “Io sono consapevole di essere valido” – ha esordito NDG – “L’invito me lo sono guadagnato giorno dopo giorno. Lo dimostrerò già alla prima puntata che questo posto me lo sono meritato e nessuno me l’ha regalato“. Mentre Cricca ha aggiunto: “Proverò al serale a far uscire il vocione e il caratterone e non annoiarlo più“.

Rudy Zerbi infine non ha avuto nulla da ridire su Federica Andreani, ma ha però punzecchiato Wax: “Wax vorrei che mi dimostrasse che non è solo un performer ma che è anche un cantante, cosa non di poco conto. Qua bisogna essere sì performer, ma soprattutto cantanti. Lui è anche molto ripetitivo“.