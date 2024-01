Cricca di Amici in crisi: “Non so trovarmi un posto nel mondo, ho paura”

Cricca, archiviata l’esperienza ad Amici, ha probabilmente avuto difficoltà ad affermarsi come cantante e in queste ore è in viaggio insieme a sua mamma per visitare il Togo, in Africa. Un viaggio realizzato, come da lui stesso confessato, “per staccare la spina” dalla routine e “vivere”. Questo perché “la vita è difficile” e lui al momento non sa trovarsi “un posto nel mondo”.

“Ciao a tutti! Sto andando in Togo, Africa. Insieme a mamma. Voglio staccare la spina e vivere. Ultimamente non so trovarmi un posto nel mondo, la vita per quanto sia bella è altrettanto str0nza e difficile, a volte. E in questo periodo, in cui ci sono un bel po’ di punti interrogativi qua e là, io ho deciso di prendere e partire. Ho tanta paura della vita, ho tanta paura del fallimento, ho tanta paura di stare solo. Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze. Proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quando torno ve le faccio vedere. Ciao belli”.

Uno sfogo simile Cricca lo ha avuto anche tre settimane fa in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo che è passato – purtroppo – totalmente inosservato.

“La mia vita è cambiata e quindi anche questa canzone. È molto importante per me. È me, come tutte le mie canzoni. Segna l’inizio di un qualcosa di nuovo dopo quella che è stata la parentesi “Amici” che mi ha lanciato in questo nuovo mondo. Così strano ma anche così bello. Non sempre mi sento all’altezza di farne parte e spesso sono triste perché molte cose mi sembrano sbagliate o mi fanno sentire sbagliato. Io spero vi piaccia”.

Riuscirà Cricca a trovare la sua pace interiore e il suo posto nel mondo?