Cricca commenta la sua eliminazione ad Amici: “Credevo sarei arrivato al serale”

Proprio come anticipato mercoledì scorso, Cricca ha perso la sfida e ha dovuto abbandonare la scuola di Amici. La giudice ha motivato così la scelta di dare un banco a Jore: “Riconosco in entrambi la bravure. Penso che siete qui tutti e due perché avete del talento. In maniera diversa avete delle potenzialità e caratteristiche interessanti. Sono qui a giudicare questa sfida in rappresentanza di un’etichetta discografica, quindi di quello che sarà il dopo, il vostro futuro, l’impatto con il mercato discografico. Per questo, per freschezza del suono e anche per aderenza alle caratteristiche del mercato stesso penso che Jore meriti un’opportunità“.

I led wall colorano di rosso lo studio per questa sfida immediata tra Cricca e Jore voluta dal prof Zerbi! Chi merita di indossare la maglia di #Amici22? pic.twitter.com/oxe9nZK1oY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2023

Jore vince la sfida immediata ed entra ufficialmente nella scuola di #Amici22! pic.twitter.com/LBdb4iIGFs — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2023

Cricca, la reazione alla sua eliminazione.

Il cantante di Supereroi è apparso subito spiazzato e i suoi compagni sono corsi verso di lui per abbracciarlo. Cricca non si aspettava di perdere la sfida: “Non ci posso credere. No, non pensavo assolutamente sarebbe capitata una cosa del genere. A Rudy non sono andato bene dall’inizio. Diceva che non ero vero, che avevo una maschera, tutte cavolate insomma. Poi sono uscito per ultimo con l’inedito ed è andato male, vabbè ci sta. Sono capitate un po’ di cose che sono andate malino e può succedere. Però non mi aspettavo proprio di uscire. Posso dire che è stato bellissimo“.

Mentre salutava Lorella Cuccarini, l’ex allievo di Amici ha anche ammesso che pensava sarebbe arrivato al serale: “Mi dispiace tanto. Lorella non me l’aspettavo proprio sono sincero. Pensa che ero convinto di arrivare anche al serale. Sì ero convinto di arrivare al serale“.

E Cricca non è l’unico che credeva che sarebbe arrivato al serale, la sua infatti è stata davvero un’eliminazione inaspettata. Ma come dice Maria, Amici prima di tutto è un programma televisivo e tutto può succedere.