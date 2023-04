CRH verso delisting da Euronext Dublin per essere inclusa in indici statunitensi

– CRH, gruppo irlandese che è un colosso mondiale nel settore dei materiali da costruzione, prevede di abbandonare la borsa irlandese mentre cerca una quotazione primaria negli Stati Uniti. La decisione segue l’annuncio della società, il mese scorso, di voler spostare la sua quotazione principale a New York da Londra. CRH, al completamento dell’operazione, manterrà una quotazione standard alla Borsa di Londra e la sede in Irlanda.

Si tratta di un grande contraccolpo Euronext Dublin, in quanto CRH ha un valore di mercato di 31,8 miliardi di euro e rappresenta quasi il 22% della capitalizzazione del principale indice della Borsa l’Iseq 20. Inoltre, CRH è solo l’ultima società a lasciare la borsa irlandese negli ultimi anni, dopo nomin come CPL Resources e Applegreen.

“Il raggiungimento dell’inclusione nell’indice azionario statunitense è fondamentale per questa mossa. Abbiamo ricevuto consigli chiari e coerenti dai nostri consulenti secondo cui, per riuscire a ottenere l’inclusione nell’indice azionario statunitense, CRH dovrà uscire dalla quotazione da Euronext Dublin“, ha detto Jim Mintern, CFO di CRH, all’Irish Times.

Sebbene la società non abbia indicato a quale indice statunitense punta, è probabile che cerchi l’inclusione nell’S&P 500, ha riferito l’Irish Times, citando persone che hanno familiarità con la questione.

“Anche se avremmo preferito mantenere la nostra quotazione Euronext, è chiaro che ciò non sarebbe compatibile con il nostro obiettivo di ottenere un’inclusione nell’indice azionario statunitense”, ha ribadito il CFO.

Un portavoce di Euronext ha detto all’Irish Times che “sarebbe deluso nel vedere qualsiasi azienda lasciare i nostri mercati“, ma ha rifiutato di commentare il caso specifico di CRH.

“Un obiettivo fondamentale per noi rimane lavorare a stretto contatto con il più ampio ecosistema dei mercati azionari per fornire un ambiente di mercato più favorevole per sostenere la crescita e il finanziamento delle società irlandesi e incentivare più società all’IPO in futuro”, ha aggiunto.