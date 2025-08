Crescono i fatturati dei centri commerciali italiani a giugno 2025

Nel contesto dell’economia italiana, i centri commerciali mostrano segnali di resilienza e crescita. I dati di fatturato di giugno 2025 indicano un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2024, portando il bilancio del primo semestre a un -0,5%, allineato con l’anno precedente. L’analisi è stata condotta da CNCC ed EY, utilizzando un panel rappresentativo di 300 strutture, equivalenti a circa 10.000 punti vendita nazionali.

Marco Daviddi di EY Parthenon sottolinea che il modello dei centri commerciali si rivela efficace nonostante le sfide macroeconomiche e la conseguente contrazione dei consumi. Il settore dei servizi e della cura della persona ha mostrato performance particolarmente dinamiche, suggerendo un’evoluzione verso un’offerta più integrata che soddisfa le esigenze quotidiane dei consumatori.

Roberto Zoia, presidente del CNCC, commenta l’andamento positivo del settore, evidenziando la capacità di adattamento dell’industria anche in tempi difficili. Si presta attenzione alle dinamiche del potere d’acquisto, mirando a un’offerta sempre più mirata e collaborativa tra gli operatori, comprese iniziative digitali.

Per quanto riguarda le categorie merceologiche, le attività di servizi sono cresciute del 2,7%, seguite dai beni per la casa (+1,7%). Le vendite di cultura, tempo libero e regali sono aumentate dello 0,9%, mentre abbigliamento, elettronica e ristorazione si attestano a +0,6%. Nel primo semestre del 2025, i settori più vivaci rimangono servizi (+3,1%) e cura della persona (+2,5%), sebbene si registrino cali contenuti in elettronica di consumo e abbigliamento. L’affluenza ai centri commerciali ha registrato un incremento del 0,1% a giugno e del 0,8% nel primo semestre 2025.