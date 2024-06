Cresciuto in sua presenza dopo la dipartita vuole ricordarla così

Questo micio è cresciuto in sua presenza e ora non riesce ad accettare che la dipartita sua sorellina: il gesto per ricordarla è commovente.

Quando la cagnolina Cleo è scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Groot. Groot è un gatto striato profondamente affettuoso, che trascorreva da anni le sue giornate in casa al fianco di Cleo. In una coppia di toccanti filmati condivisi da @asyacutrino su TikTok si evince la complicità tra Cleo e Groot prima della dipartita della cagnolina. Cleo aveva 11 ani quando è salita sul ponte arcobaleno e ora Groot ama ricordarla ogni giorno in questo modo.

Groot è cresciuto in sua presenza: dopo la sua dipartita fa un gesto commovente per ricordarla

Grazie alla pubblicazione di un primo filmato della coppia apparso sul profilo di @asyacutrino nei mesi scorsi si assiste a uno dei frequenti gesti di tenerezza di Groot nei confronti dell’anziana cagnolina Cloe.

Groot accarezza la testa di Cloe come per rassicurarla. Per farle sentire la sua presenza. Nel frattempo Cloe, il cui manto è imbiancato, sembra essere sempre più stanca.

Il secondo filmato apparso su TikTok mostra, invece, Groot mentre contempla la fotografia di Cloe appesa sulla parete del soggiorno della sua abitazione. Cloe passerebbe di lì ogni giorno per parlare con lei, come se volesse – più che rivolgere un ultimo saluto – averla ancora lì al suo fianco.

Groot sente la mancanza di Cloe e si avvicina al suo ritratto

La struggente scena che mostra il gatto Groot salire sul tavolo del soggiorno, avvicinarsi al ritratto della cagnolina salita sul ponte arcobaleno e fare nuovamente le carezze sul volto raffigurato nel ritratto ha toccato il cuore di migliaia di utenti su TikTok che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti del sofferente micio.

Le reazioni alla clip ricordano, per alcuni versi, la commozione che ha caratterizzato il primo incontro di una famiglia in lutto con Maju, un tenero cucciolo di bassotto.

“Manca tanto anche a me“, si legge infine in didascalia alla pubblicazione. Nel mentre: dal suono originale della clip si evince come Cloe provi a interagire con la cagnolina come se volesse riportarla lì con lei.