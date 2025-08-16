Crescita urbana e intelligenza artificiale: sfide globali

Entro il 2050, la popolazione urbana globale potrebbe aumentare di 2,5 miliardi di persone, raggiungendo quasi il 70% del totale. Questo incremento, evidenziato da studi delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale, richiede una pianificazione urbana sostenibile e servizi pubblici più efficienti, soprattutto in Asia e Africa.

Per affrontare queste sfide, molte città stanno adottando tecnologie innovative come i gemelli digitali e l’intelligenza artificiale. NVIDIA ha presentato il “NVIDIA Omniverse Blueprint for smart city AI”, un framework che unisce diverse piattaforme per facilitare la creazione di gemelli digitali dettagliati. Questo strumento supporta sviluppatori e aziende nel costruire simulazioni per ottimizzare i servizi urbani.

Il sistema offre un “kit di costruzione” per accelerare lo sviluppo e il collaudo degli agenti di IA. NVIDIA Omniverse genera gemelli digitali urbani, mentre Cosmos fornisce dati sintetici necessari per l’addestramento dei modelli. NeMo affina la qualità di questi dati, e Metropolis gestisce agenti di video-analisi per ottimizzare le operazioni.

A livello globale, aziende come Akila e Trimble utilizzano già questo framework. In Francia e Monaco, la gestione di una rete ferroviaria ha implementato un gemello digitale con IA, riscontrando risultati notevoli, come il 100% di manutenzione preventiva e un 20% di riduzione del consumo energetico.

Anche in Italia, le città stanno sfruttando questa tecnologia. Palermo, insieme a K2K, sta analizzando dati video da oltre 1.000 telecamere per migliorare la sicurezza pubblica. Genova, con il “Progetto Hafnia”, sta sviluppando modelli di IA che rispettano la privacy dei dati video. In Taiwan, Linker Vision ha ridotto i tempi di risposta agli incidenti utilizzando questa piattaforma, evidenziando come l’infrastruttura digitale diventi sempre più cruciale per il futuro delle città.