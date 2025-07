Crescita turistica ad Avezzano: eventi e sinergie vincenti

Avezzano, pur non essendo una destinazione turistica di primaria importanza, ha registrato un aumento significativo dei visitatori. Secondo i dati Istat, pubblicati dal quotidiano Il Centro, nel 2024 si prevede un incremento del 12% rispetto all’anno precedente.

Le permanenze in città non sono prolungate; infatti, i turisti soggiornano per circa due giorni, utilizzando la città come base per le loro attività. Questa crescita è attribuibile non solo al turismo d’affari, ma anche a eventi sportivi e culturali che richiamano visitatori. Alessandro Pierleoni, assessore al turismo, ha rilevato che si tratta di un segnale positivo, soprattutto in un contesto in cui altre località della regione stanno vivendo un calo.

Pierleoni ha sottolineato che il successo è frutto di una programmazione congiunta tra istituzioni e associazioni locali, non limitata agli eventi comunali ma inclusiva di iniziative private. Ha citato progetti in corso come quelli legati alla Riserva del Salviano e alla riqualificazione urbana, come la Via delle Stelle. Inoltre, l’apertura dei Cunicoli di Claudio per visite organizzate ha contribuito ad ampliare l’offerta turistica.

L’assessore ha evidenziato l’importanza di una cooperazione tra le diverse realtà locali per promuovere ulteriormente l’attrattiva della zona. Con sinergie consolidate con i parchi, le riserve e i siti storici nei dintorni, Avezzano punta a sviluppare un’economia turistica sostenibile, rendendo la città più interessante per i visitatori del futuro.