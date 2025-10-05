Crescita professionale come Addetto/a Customer Service a Venezia

“Unisciti al Nostro Team: Cerchiamo Addetto/a Customer Service!”



Azienda: Loxam Piattaforme Aeree

Località: Venezia

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:57:17 GMT

Descrizione del lavoro:

L’azienda di Venezia cerca una figura da inserire nel team di Customer Service, che svolgerà un ruolo chiave nella gestione degli ordini e nell’assistenza ai clienti riguardo ai servizi offerti. La risorsa dovrà comunicare efficacemente con i clienti, risolvere eventuali problematiche e garantire la massima soddisfazione. È richiesta un’ottima capacità di comunicazione e predisposizione al lavoro di squadra. Tra i vantaggi, è previsto un periodo di affiancamento iniziale per facilitare l’inserimento e l’apprendimento delle procedure aziendali.