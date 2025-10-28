Crescita organico pubblico in Italia: già troppe contraddizioni?

La Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti hanno pubblicato recenti rapporti sul personale pubblico e sui costi del lavoro nel settore pubblico. Dall’analisi di questi documenti emergono elementi significativi sull’attuale stato dell’amministrazione, sulle politiche pubbliche e sugli obiettivi futuri.

Un dato positivo è rappresentato dall’incremento del personale della pubblica amministrazione, che segna un aumento modesto del numero di dipendenti. Tuttavia, l’Italia continua a registrare uno dei valori più bassi in Europa per il rapporto tra occupati nella pubblica amministrazione e residenti.

D’altra parte, i costi sostenuti da ogni cittadino per la retribuzione dei dipendenti pubblici si attestano a 3.126 euro, inferiore alla media europea di 3.800 euro e significativamente distaccato da Paesi come Francia e Germania. Questo dato fa emergere l’inadeguatezza della spesa rispetto alla qualità dell’amministrazione, evidenziata anche dall’età media elevata dei dipendenti e dalla prevalenza di personale non laureato.

Nonostante i segnali di rafforzamento, vi è una apparente contraddizione nelle politiche pubbliche. Mentre si verifica un incremento del personale, la normativa proposta sembra accettare lo stato attuale dell’amministrazione, senza ambiziosi tentativi di migliorarne l’efficacia. Il legislativo sembra abbandonare le aspirazioni di una pubblica amministrazione di qualità, accettando un abbassamento delle aspettative per il futuro.

Le azioni del governo centrale sono quindi percepite come incoerenti, rendendo difficile il raggiungimento di un reale rafforzamento dell’amministrazione pubblica. Le politiche devono diventare coerenti per garantire una pubblica amministrazione efficace e in grado di sostenere lo sviluppo economico del Paese.