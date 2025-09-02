Crescita occupazionale in Italia: nuovo slancio economico

Nel mese di luglio, il numero delle persone occupate in Italia ha raggiunto i 24,2 milioni, un record storico. Nonostante tale aumento, l’economia italiana deve affrontare diverse sfide, come i dazi imposti dagli Stati Uniti, la crisi economica in Germania e le difficoltà del settore automobilistico. Tuttavia, l’Italia mostra segni di resistenza. Standard&Poor’s ha recentemente pubblicato un indice positivo per il settore manifatturiero, evidenziando un incremento delle aspettative da 49,8 a 50,4, indicando fiducia nelle prospettive di ordini e produzione.

In questo contesto, gli investimenti diretti dall’estero in Italia sono aumentati del 5%, mentre altri grandi Paesi come la Francia e la Germania hanno registrato una flessione. L’industria manifatturiera italiana mantiene la sua forza, grazie a imprese che hanno saputo ristrutturarsi e innovare, spesso grazie agli incentivi di Industria 4.0.

Due fattori chiave per il successo italiano, secondo analisti e agenzie di rating, sono la stabilità del governo e il controllo dei conti pubblici. Questi elementi hanno spinto Standard&Poor’s a migliorare le proprie valutazioni, riducendo lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. Di conseguenza, l’Italia potrebbe risparmiare miliardi di euro in interessi sul debito. Inoltre, la presidente della BCE ha indicato la possibilità che Roma esca dalla procedura per deficit eccessivo, riportando l’indebitamento sotto il 3% già quest’anno.

L’andamento positivo è accompagnato da una valutazione meritocratica da parte delle agenzie di rating, dove l’Italia, purtroppo ancora considerata in serie B, si discosta da Paesi come la Francia, che sta affrontando serie difficoltà economiche. La gestione fiscale del governo italiano, a differenza di quella francese, ha contribuito a stabilizzare i conti pubblici e promuovere la crescita.