Crescita occupazionale in Italia: +352.000 posti di lavoro

A giugno, l’Inps ha registrato un saldo positivo di 352.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato. La maggior parte delle assunzioni riguarda contratti a tempo indeterminato (92%), mentre un piccolo numero di assunzioni è legato a contratti intermittenti e stagionali. Tuttavia, si osserva un calo nei contratti a tempo determinato e nei rapporti di apprendistato. L’Osservatorio dell’Inps analizza questi dati per comprendere le dinamiche del mercato del lavoro e l’effetto delle agevolazioni sulle nuove assunzioni.

Le misure di incentivo, come la Decontribuzione Sud, hanno contribuito a un aumento significativo dei nuovi contratti, in particolare per i giovani, mentre l’incentivo per il lavoro femminile ha registrato una lieve diminuzione. A giugno, l’Osservatorio ha evidenziato come, nei dodici mesi precedenti, il saldo annuale nel settore privato sia stato positivo grazie ai nuovi contratti a tempo indeterminato, evidenziando una crescita in quasi tutte le tipologie di contratto.

Tuttavia, c’è una distinzione da fare: nel primo semestre, rispetto allo stesso periodo precedente, sono diminuiti sia le assunzioni a tempo indeterminato che quelle a termine. Gli incentivi all’occupazione hanno avuto un ruolo determinante ma, a partire dal 2025, la cessazione della Decontribuzione Sud ha influito negativamente sul numero di nuovi contratti. Al suo posto, è stato introdotto un nuovo programma di decontribuzione per il Mezzogiorno, valido fino al 2029, mirato principalmente a giovani e donne.

L’analisi mostra che l’Esonero giovani viene maggiormente utilizzato nel Nord, mentre gli incentivi per le donne sono più contenuti. Le grandi aziende, in particolare, sono quelle che traggono maggior beneficio da queste agevolazioni, con i settori del commercio, trasporti, e ristorazione che rappresentano la maggior parte delle attivazioni di nuovi contratti.