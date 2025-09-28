Crescita imprenditoriale in Umbria: il caso Rampini Auto

La Rampini Auto è un’azienda storica che ha recentemente festeggiato 50 anni di attività, dedicando una serata di intrattenimento alla memoria del suo fondatore, Mauro Rampini. Questo evento ha messo in luce il forte legame che l’azienda ha creato con la sua comunità.

Nel corso degli anni, Rampini Auto ha acquisito fiducia, competenza e visione imprenditoriale, diventando un punto di riferimento nella compravendita di automobili. Fondato negli anni ’70, l’azienda ha stabilito la sua sede a via Benedetto Croce nel 1982, con Alvaro Bellucci come primo dipendente.

Mauro Rampini, oltre a dirigere l’azienda, si è distinto anche nel mondo delle corse automobilistiche, dimostrando tenacia e spirito competitivo. Con il nuovo millennio, la seconda generazione della famiglia Rampini ha preso le redini dell’impresa. Anna, Elena e Giovanni hanno continuato il percorso iniziato dai genitori, culminato con l’apertura dello showroom di Padule, un momento chiave nella storia dell’azienda.

Oggi, Rampini Auto conta 25 dipendenti e si è guadagnata vari riconoscimenti, tra cui il titolo di “Impresa Best performer 2024” nella Regione Umbria e il Premio “Al dinamismo imprenditoriale” ai GalACI. L’azienda si propone di affrontare le sfide del mercato, come nel settore elettrico e con l’emergere di nuovi marchi, mantenendo il cliente al centro e offrendo servizi ampi e personalizzati.