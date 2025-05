Crescita Eurozona: Ue rivede al ribasso, Italia +0,7% nel 2025

Le recenti tensioni geopolitiche e la minaccia di dazi hanno portato a una revisione al ribasso delle previsioni economiche per l’Europa. La Commissione Europea ha aggiornato le stime sul Pil per l’Ue, l’Eurozona e l’Italia. Nel 2023, l’Italia crescerà solo dello 0,7%, una stima in linea anche per il 2024, ben al di sotto dell’1% previsto lo scorso novembre.

Secondo le proiezioni di Bruxelles, l’Italia dovrebbe raggiungere una crescita dello 0,9% nel 2026. Il deficit si ridurrà gradualmente, passando dal 3,4% del Pil nel 2024 al 2,9% nel 2026. Tuttavia, il debito pubblico aumenterà, passando dal 135,3% del Pil nel 2022 al 138,2% nel 2026, principalmente a causa degli effetti del superbonus.

A livello di Eurozona, le previsioni per quest’anno indicano una crescita dello 0,9%, in calo rispetto all’1,3% stimato precedentemente. Per il 2026 si prevede una crescita dell’1,4%. Per l’Ue a 27, le stime si attestano su un Pil dell’1,1% quest’anno e dell’1,5% nel 2024. Il Commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha segnalato che i rischi economici sono orientati al ribasso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it