Crescita esponenziale nei contatti M&A tra professionisti!

Secondo il Centro Studi MpO, osservatorio nazionale sulle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) tra studi professionali in Italia, nel primo trimestre del 2025 si è registrato un aumento del 61% nei nuovi contatti con fondi e investitori rispetto al 2024, coinvolgendo 764 soggetti. Questo segna una rottura rispetto alla stabilità degli ultimi due anni e indica un cambiamento significativo nel settore, con particolare attenzione verso commercialisti e consulenti del lavoro.

L’interesse per gli studi professionali sta crescendo, spinto soprattutto dalle operazioni di acquisizione (+142%) e di cessione (+90%), insieme a un incremento del 50% nella consulenza. I commercialisti e i consulenti del lavoro sono la categoria più attiva, con 487 nuovi contatti (+79% rispetto al triennio precedente), seguiti da imprenditori e avvocati. Il Nord Italia guida questa crescita, ma ci sono segnali positivi anche da Sud e Isole. Attualmente, molti mandati sono in fase di negoziazione, suggerendo un mercato in fermento.

Nel 2025, alcuni fondi d’investimento hanno già manifestato interesse concreto per operazioni su studi di commercialisti e consulenti del lavoro. Inoltre, la nuova normativa sulla neutralità fiscale ha incentivato valutazioni e analisi, favorevoli a possibili operazioni straordinarie. Le operazioni di cessione e aggregazione, invece, rimangono marginali. In sintesi, il 2025 si prospetta come un anno di svolta per il mercato M&A tra studi professionali, sia per i numeri che per la qualità degli interlocutori.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.corriere.it