Crescita Esponenziale del Mercato Globale dei Tablet nel 2024

Nel 2024 il mercato globale dei tablet ha vissuto una significativa espansione, con un aumento delle spedizioni del 9,2%, arrivando a un totale di 147,6 milioni di unità. Nel quarto trimestre, le spedizioni hanno raggiunto 39,9 milioni, con una crescita del 5,6% rispetto all’anno precedente. A contribuire a questa crescita sono stati principalmente i vendor cinesi, con Xiaomi che ha registrato un eccezionale incremento annuale del 73%, posizionandosi al quinto posto e superando Amazon. Huawei è salita al terzo posto grazie a un aumento del 29%, mentre Lenovo ha conquistato il quarto posto con una crescita del 12%, spedendo 10 milioni di unità. Apple ha mantenuto la sua leadership con una crescita del 14% nel quarto trimestre e del 5,3% per l’intero anno, per un totale di 16,9 milioni di iPad spediti nel solo ultimo trimestre. Samsung, mantenendo il secondo posto, ha registrato una crescita annua del 3,9%, con 7,1 milioni di unità nel quarto trimestre.

Le previsioni per il 2025 sono incoraggianti, in particolare per il mercato dei tablet commerciali, dove il 52% dei partner di canale prevede un aumento delle spedizioni. Il mercato consumer appare più stabile, ma ci sono opportunità di crescita in mercati specifici come Cina e Giappone, supportate da iniziative governative e sussidi. Tra i fattori chiave per questa crescita spiccano l’espansione dei brand cinesi come Xiaomi e HONOR, oltre all’impegno di Apple in mercati strategici come l’India.