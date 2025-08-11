Crescita esplosiva dell’export italiano nei mercati emergenti

Nel contesto economico attuale, le esportazioni italiane mostrano segnali incoraggianti, soprattutto nei principali mercati esteri. Nei primi quattro mesi del 2025, le vendite verso 25 Paesi selezionati, definiti “top market”, hanno registrato un incremento superiore al 5%.

Secondo i dati di Confcommercio, nel 2024 queste nazioni hanno rappresentato il 61% delle esportazioni italiane, con un valore di 383,6 miliardi di euro su un totale di 623,5 miliardi. In particolare, le esportazioni verso i top market sono aumentate del 5,3%, mentre quelle dirette ad altri Paesi hanno visto una contrazione del 2%. Se questo trend dovesse continuare, si prevede una crescita di oltre 20 miliardi di euro entro la fine dell’anno.

Anche se alcuni mercati esteri, in particolare quelli nell’area del Golfo e in Sud America, si sono dimostrati dinamici, l’industria italiana è ancora esposta a incertezze derivanti da dazi imposti dagli Stati Uniti, attualmente fissi al 15% per le merci europee. In questo contesto, spiccano le esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti (+20,9%), Brasile (+14%), Svizzera (+13,1%) e Spagna (+10,6%).

Le piccole imprese hanno giocato un ruolo cruciale in questa crescita, ma gli imprenditori chiedono un supporto maggiore dalle istituzioni. In particolare, si sottolinea la necessità di una maggiore competitività e riduzione della burocrazia. La pressione sui costi energetici resta un tema delicato, con le aziende italiane che pagano il 28% in più rispetto alla media europea. Le produzioni in espansione includono settori chiave come la moda, la metalmeccanica e l’alimentare.