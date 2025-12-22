Crescita economica slovena in rallentamento

Secondo il vicegovernatore Primož Dolenc, la crescita economica complessiva quest’anno sarà debole. Le previsioni indicano che l’anno prossimo aumenterà al 2,2 per cento, nel 2027 al 2,4, mentre nel 2028 scenderà al 2,1 per cento. La Slovenia registrerà quest’anno la crescita economica più bassa dal 2020 a causa degli effetti sfavorevoli dei movimenti economici all’inizio dell’anno, dovuti all’incertezza sulle politiche commerciali degli Stati Uniti.

La crescita si è rafforzata successivamente e, secondo i dati disponibili, resterà solida anche nell’ultimo trimestre. Nel 2026 la ripresa dipenderà dal ruolo dello Stato, mentre a partire dal 2027 la crescita sarà più equilibrata e sostenibile. Il ruolo dello Stato si manifesterà indirettamente attraverso salari più alti nel pubblico impiego, influenzando positivamente la spesa privata. La crescita degli investimenti statali rimarrà elevata, principalmente grazie all’utilizzo dei fondi europei.

La Banca di Slovenia non ha ancora considerato nelle sue previsioni l’annunciato aumento del salario minimo. Tuttavia, questo influenzerà l’aumento dei consumi privati e rappresenterà un aspetto di costo a causa delle pressioni salariali lungo tutta la struttura dei salari. L’inflazione resterà leggermente sopra l’obiettivo del due percento a causa della crescita relativamente elevata dei prezzi dei generi alimentari e dei servizi. Dopo un rapido calo, l’inflazione è tornata ad aumentare e si attesterà al 2,5 per cento alla fine dell’anno, per avvicinarsi all’obiettivo del 2 percento fissato dalla Banca centrale europea entro il 2028.