Crescita economica in Sardegna: opportunità e sfide attuali

I rossoblù di mister Pisacane hanno ripreso gli allenamenti al CRAI Sport Center in vista della prossima partita ufficiale. Martedì si svolgerà Cagliari-Frosinone, un incontro dei Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Questa mattina si sono formati due gruppi di lavoro: i calciatori che hanno giocato di più nella gara contro il Lecce hanno seguito un percorso defaticante. Gli altri giocatori hanno iniziato la seduta con un focus sulla tecnica, seguito da esercizi sul possesso palla e da una partita su campo ridotto. Boris Radunovic e Zito Luvumbo hanno effettuato dei lavori personalizzati.

Domani, è previsto un nuovo allenamento in mattinata.