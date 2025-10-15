Crescita economica in Italia: strategie e sfide attuali

Roger C. Altman è un importante figura nel settore finanziario, essendo fondatore e presidente senior di Evercore Capital Partners e presidente di Evercore Venture Partners LLC. Attualmente, ricopre anche il ruolo di presidente senior di Evercore, Inc., è copresidente di New Visions for Public Schools, Inc. e membro del Council on Foreign Relations. Inoltre, è parte del consiglio di amministrazione di organizzazioni come il NewYork-Presbyterian Hospital, la Conservation International Foundation e l’American Museum of Natural History.

In passato, Altman ha lavorato come vicepresidente di Blackstone Corporate Private Equity e vicepresidente di The Blackstone Group, Inc. Ha ricoperto anche la carica di assistente segretario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e di amministratore fiduciario del MIT Corp. È stato membro del consiglio di amministrazione di Lehman Brothers Asset Management LLC.

È laureato alla Georgetown University, dove ha completato il suo percorso di studi, e ha successivamente conseguito un MBA alla University of Chicago.