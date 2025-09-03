Crescita economica in Italia: prospettive e sfide attuali

La squadra rossoverde ha svolto oggi due sessioni di allenamento presso il Taddei. Al mattino, il gruppo guidato da Fabio Liverani ha lavorato in palestra, mentre nel pomeriggio si è trasferito sul campo.

Marco Capuano ha seguito un programma di terapie e lavoro personalizzato per recuperare. Liam Kerrigan, invece, ha subito una lesione di secondo grado al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra e sta anch’egli seguendo terapie e un programma di allenamento differenziato.

Domani è previsto un allenamento pomeridiano a porte chiuse, fissato per le 17.30.