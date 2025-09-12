Crescita economica in Italia e UE: analisi e prospettive

L’economia europea ha dimostrato una notevole resilienza in un contesto internazionale instabile. Il Prodotto Interno Lordo (PIL) ha registrato una crescita dell’1,0% nella UE e dello 0,9% nell’area dell’euro, con andamenti variabili tra i singoli Stati membri. Mentre la Spagna ha mostrato dinamismo, la Germania ha affrontato una recessione. L’Italia ha visto una crescita dello 0,7%, leggermente inferiore alla media dell’area euro. Per il futuro, si prevede un miglioramento delle prospettive di crescita nel 2025, anche se il contesto globale resta problematico. La maggior parte dei paesi della UE, esclusi Austria e Germania, dovrebbe mantenere una crescita positiva.

Un report dell’Ufficio parlamentare di bilancio evidenzia che nel 2024 l’inflazione si è stabilizzata, sebbene con forti differenze tra i vari paesi. Si attende una riduzione del tasso di inflazione nel 2025, con un deflatore del PIL al 2,3% sia per la UE che per l’area euro. In merito al bilancio, il disavanzo nell’area euro è sceso al 3,1% del PIL nel 2024, ma si prevede un lieve aumento al 3,4% nel 2025. Anche l’Italia ha ridotto il proprio deficit al 3,4% nel 2024, grazie a maggiori entrate e a un contenimento del Superbonus.

Per la prima volta dall’inizio della pandemia, l’Italia ha registrato un avanzo primario nel 2024. Tuttavia, il debito pubblico ha mostrato una crescita, mantenendo l’Italia al secondo posto dopo la Grecia. Il debito italiano è previsto in aumento al 136,6% del PIL nel 2025. Nel 2024, le politiche di bilancio sono state prevalentemente restrittive, mentre nel 2025 si prevede un’inversione di tendenza, con molti paesi che adotteranno misure espansive.