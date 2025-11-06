Crescita economica in Abruzzo: trend e opportunità future

Il rapporto del Research Department di Intesa Sanpaolo evidenzia una ripresa dell’economia in Abruzzo, in linea con le tendenze nazionali. In Italia, la crescita del Pil è prevista allo 0,5% nel 2025 e allo 0,8% nel 2026, grazie alla domanda interna e ai progetti del PNRR. Questo quadro è stato presentato durante un incontro a Chieti Scalo focalizzato sull’andamento economico della regione.

Negli ultimi anni, il Pil dell’Abruzzo ha mostrato un miglioramento, riducendo il divario con la media nazionale. Le esportazioni regionali hanno superato i livelli pre-pandemia, registrando un aumento dell’8,9% rispetto al 2019. Escludendo il settore automobilistico, la crescita è stata notevole, con un incremento del 58,4% rispetto al 29,8% della media italiana. Nel primo semestre del 2025, l’export abruzzese è salito del 10,1%, contro il 2,1% a livello nazionale. Anche il turismo ha avuto buone performance, registrando un aumento del 16% rispetto al 2019, trainato principalmente da turisti italiani.

L’analisi dei bilanci delle imprese manifatturiere mostra un incremento del fatturato del 3,9% rispetto all’anno precedente e del 31,6% rispetto al 2019, coinvolgendo tutti i settori principali. Settori come la farmaceutica, l’agro-alimentare, la chimica, la meccanica e i motocicli sono risultati particolarmente dinamici.

Per il futuro, è necessario rafforzare la crescita e aumentare gli investimenti in innovazione e formazione. La regione deve affrontare la questione della capacità brevettuale e migliorare il mercato del lavoro, incrementando la partecipazione femminile e la formazione terziaria. Il mercato statunitense rimane fondamentale per vari settori, mentre cresce l’interesse verso nuovi mercati, come i Paesi del Golfo, l’India e il Nord Africa. Infine, si sottolinea l’importanza della gestione dei rischi e dell’efficienza energetica per migliorare competitività e produttività.