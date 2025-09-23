25.3 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Economia

Crescita economica globale in aumento: focus su Italia e Usa

Crescita economica globale in aumento: focus su Italia e Usa

L’Ocse ha aggiornato le previsioni di crescita per l’economia globale, portando la stima per il 2025 oltre il 3%. Nel rapporto pubblicato il 23 settembre, il PIL per l’anno in corso è previsto crescere del 3,2%, con un incremento dello 0,3% rispetto alle stime precedenti. Nel 2024, la crescita era del 3,3%, mentre per il 2026 si stima un ulteriore calo, fissando la crescita al 2,9%. Per l’Italia, la previsione è di una crescita stabile allo 0,6% nel 2025 e nel 2026, dopo un 0,7% nel 2024. Tuttavia, l’Ocse avverte del rischio di un possibile ritorno dell’inflazione, che già si manifesta nei prezzi degli alimenti, e negli Stati Uniti potrebbe divenire inevitabile a causa dei dazi.

Riguardo agli Stati Uniti, le previsioni di crescita per il 2025 sono state riviste al rialzo all’1,8%, un aumento dello 0,2% rispetto alle stime di giugno. Tuttavia, si prevede una netta frenata rispetto al 2,8% del 2024, con un possibile rallentamento all’1,5% l’anno successivo. L’Ocse sottolinea come i dazi imposti dall’amministrazione Trump, l’incertezza economica, le restrizioni all’immigrazione e la diminuzione della forza lavoro influenzino negativamente l’economia. D’altro canto, gli investimenti nel settore tecnologico, gli incentivi fiscali e un probabile allentamento della politica monetaria potrebbero fornire un certo impulso.

I dazi, secondo l’Ocse, porteranno a un aumento dell’inflazione, poiché le spese doganali si rifletteranno nei prezzi finali, rendendo le imprese meno propense ad assorbire i costi. Si prevede quindi un’inflazione del 2,7% nel 2025 e del 3% nel 2026, sopra l’obiettivo della Federal Reserve, con ripercussioni sull’attività economica anche in Eurozona e Cina, dove si osservano segnali di riduzione nei consumi e nella fiducia delle famiglie.

