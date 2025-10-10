15.4 C
Crescita economica dell’Uzbekistan: opportunità per l’Italia

La crescita economica dell’Uzbekistan ha registrato risultati positivi anche durante la pandemia, contrariamente a molti altri Paesi. Secondo Giorgio Veronesi, presidente della Camera di Commercio Italia-Uzbekistan (CIUZ), nel 2024 il PIL è aumentato del 6,5%, con previsioni della Banca Mondiale che indicano un incremento del 5,9% per i due anni successivi.

L’Uzbekistan, con una popolazione di 37 milioni di abitanti, di cui il 60% ha meno di 30 anni, presenta una stabilità politica e un contesto economico favorevole agli investimenti. Questa combinazione offre opportunità per creare sinergie vantaggiose, dove le aziende italiane possono apportare tecnologie e competenze, mentre quelle uzbeke offrono materie prime e accesso ai mercati locali e regionali. Nonostante le complessità del mercato, la CIUZ è pronta a fornire supporto nella scelta di partner e nella gestione delle relazioni con le istituzioni.

Le aziende italiane attive in Uzbekistan operano in vari settori, tra cui tessile, alimentare, edilizia e tecnologia. L’Uzbekistan vanta un ampio potenziale minerario con oltre 900 giacimenti, diventando un importante produttore di oro e rame. Inoltre, sono in fase di sviluppo progetti nel settore petrolchimico, nonostante le difficoltà di finanziamento.

Negli ultimi anni si è osservato un crescente rafforzamento dei legami bilaterali, culminati in visite ufficiali tra i due Paesi e nella firma di un accordo di partnership strategica. Nel 2023, il commercio ha superato i 600 milioni di euro, segnando un’importante crescita. L’Uzbekistan risulta dunque un elemento chiave per l’Italia nella diversificazione degli interessi economici.

