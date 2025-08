Crescita economica a Palermo: esportazioni e startup in aumento

L’analisi dei dati economici nella città metropolitana di Palermo rivela una crescita significativa, specialmente nelle esportazioni, che hanno registrato un incremento del 528,2%, superando di gran lunga la media nazionale del 3,2%. Questo risultato straordinario è attribuito principalmente al settore della cantieristica navale, che continua a mostrare notevoli potenzialità di sviluppo.

Oltre a questa performance, il territorio di Palermo si distingue per otto indicatori su dieci che superano la media italiana. In ambito turistico, le presenze sono aumentate del 29,01% dal 2019 al 2024, accompagnato da un incremento del 4,06% negli alloggi disponibili su piattaforme come Airbnb nel 2024.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha sottolineato come l’aumento del turismo e la crescita delle startup siano segnali di una economia dinamica, merito anche delle iniziative locali. La volontà dell’amministrazione è di continuare a investire in infrastrutture e servizi per sostenere ulteriormente lo sviluppo della città come centro culturale e imprenditoriale.

Anche Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio, ha evidenziato che questi dati aree per il settore extra-agricolo e le startup innovative testimoniano una fase di crescita interessante per Palermo. La crescita del turismo, in particolare attraverso piattaforme come Airbnb, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’economia siciliana.

Infine, i dati relativi a diversi indicatori economici mostrano che Palermo sta mantenendo performance superiori alla media nazionale, con variazioni positive per le imprese attive e le startup, mentre altri indicatori, come l’occupazione, mostrano risultati meno incoraggianti.