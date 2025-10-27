Crescita e successi della S.C. Massese-Minipan in Romagna

La S.C. Massese-Minipan ha concluso la sua stagione agonistica con un bilancio positivo, segnando un altro anno di intensi progressi sia sportivi che umani. L’anno è iniziato a febbraio e si è chiuso con una festa di fine stagione che ha raccolto emozioni, ricordi e il lavoro svolto. La società ha partecipato a 34 manifestazioni nella categoria Giovanissimi, incluse competizioni a livello regionale e il Campionato Nazionale di Viareggio.

Gli Esordienti hanno gareggiato in 19 eventi per il primo anno e 10 per il secondo, dimostrando un costante impegno. Questi numeri riflettono l’unione e la determinazione del gruppo. La stagione ha visto anche sviluppi strutturali significativi, con la recinzione del bike park nella frazione di Fruges, divenuto un punto di riferimento per gli allenamenti. Questo progetto è stato sostenuto dall’azienda CFR, che ha sempre supportato lo sport locale. Inoltre, è stato rinnovato il materiale tecnico, con nuovi borsoni forniti da M1 Abrasivi, evidenziando l’attenzione verso i giovani atleti.

Il club ha organizzato tre giornate di gare: il Gran Premio Minipan per i Giovanissimi, il “Memorial Miro e Carlo Fusari – Tre Monti Race” per gli Allievi e uno short track di mountain bike a Villa San Martino. Un momento toccante è stato il saluto a Riccardo Resta, che ha concluso il suo percorso nei Giovanissimi, un simbolo di amicizia e rispetto.

La presidente Loretta Cortecchia ha evidenziato l’importanza del lavoro di squadra, riconoscendo l’impegno delle famiglie e il supporto degli sponsor. Mentre la stagione 2025 si chiude, la società guarda già al futuro, con un programma per il 2026 in fase di sviluppo.