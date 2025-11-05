19.4 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Spettacolo

Crescita e sfide del cinema italiano: il futuro in discussione

Da stranotizie
Crescita e sfide del cinema italiano: il futuro in discussione

Nella Sala Fellini della Casa del Cinema, si è svolto un incontro pubblico organizzato da ANICA, APA e CNA Cinema e Audiovisivo, che insieme rappresentano oltre il 90% delle aziende del settore cinematografico e audiovisivo in Italia. L’incontro ha affrontato lo stato attuale dell’industria culturale e le sfide che si prospettano per il comparto nei prossimi mesi.

Durante la conferenza, l’attenzione è stata posta sulle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio, le quali propongono sia tagli ai finanziamenti sia modifiche alle norme di accesso ai fondi per il cinema e l’audiovisivo. Le associazioni hanno espresso preoccupazione, ritenendo che tali misure possano mettere a rischio la sostenibilità economica e creativa di una filiera considerata cruciale per la crescita culturale e industriale del Paese.

Fra i relatori, Alessandro Usai (presidente ANICA), Chiara Sbarigia (presidente APA) e Gianluca Curti (presidente CNA Cinema e Audiovisivo), i quali hanno rimarcato l’importanza di mantenere un dialogo attivo con le istituzioni per garantire stabilità e competitività alle aziende e ai professionisti del settore. Questo scambio di idee è fondamentale per affrontare le sfide future e assicurare la continuità dell’industria cinematografica e audiovisiva in Italia.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Blockchain e finanza commerciale in Brasile: il progetto Drex
Articolo successivo
Prevenzione oncologica maschile in Italia: novembre di iniziative
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.