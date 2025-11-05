Crescita e sfide del cinema italiano: il futuro in discussione

Nella Sala Fellini della Casa del Cinema, si è svolto un incontro pubblico organizzato da ANICA, APA e CNA Cinema e Audiovisivo, che insieme rappresentano oltre il 90% delle aziende del settore cinematografico e audiovisivo in Italia. L’incontro ha affrontato lo stato attuale dell’industria culturale e le sfide che si prospettano per il comparto nei prossimi mesi.

Durante la conferenza, l’attenzione è stata posta sulle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio, le quali propongono sia tagli ai finanziamenti sia modifiche alle norme di accesso ai fondi per il cinema e l’audiovisivo. Le associazioni hanno espresso preoccupazione, ritenendo che tali misure possano mettere a rischio la sostenibilità economica e creativa di una filiera considerata cruciale per la crescita culturale e industriale del Paese.

Fra i relatori, Alessandro Usai (presidente ANICA), Chiara Sbarigia (presidente APA) e Gianluca Curti (presidente CNA Cinema e Audiovisivo), i quali hanno rimarcato l’importanza di mantenere un dialogo attivo con le istituzioni per garantire stabilità e competitività alle aziende e ai professionisti del settore. Questo scambio di idee è fondamentale per affrontare le sfide future e assicurare la continuità dell’industria cinematografica e audiovisiva in Italia.