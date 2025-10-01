Crescita e salute mentale degli adolescenti in Italia

Stasera, al teatro Coccia, si svolgerà lo spettacolo «C’è da Ridere», un evento teatrale dedicato alla salute mentale, ideato da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, fondatori dell’associazione «C’è Da Fare». Presentato dalla conduttrice Cristina Fanton, lo spettacolo vedrà la partecipazione di vari artisti, tra cui Eleazaro Rossi, Serena Bongiovanni, Alice Mangione, Matteo Bussola, la cantautrice Lunita, e la psicologa Raffaella Pasquale.

Kessisoglu ha spiegato che il tema centrale dello spettacolo riguarda la salute mentale e la relazione tra genitori e figli. Ogni artista toccherà questi argomenti, cercando di affrontare con leggerezza le difficoltà definite “mali” che i giovani vivono oggi, in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti.

L’idea di realizzare uno spettacolo comico è emersa dalla volontà di superare tabù e censure. Kessisoglu, presidente dell’associazione, ha voluto creare un evento che stimoli la riflessione attraverso il sorriso, un’opportunità unica per trattare seriamente temi importanti.

Novara è stata scelta come tappa del tour dopo che l’associazione è stata contattata dai rappresentanti locali. Il teatro Coccia è stato proposto come location, evidenziando l’interesse della città per il tema della salute mentale.

Lo spettacolo non seguirà il format tradizionale delle serate di beneficenza, ma presenterà una narrazione fluida, con momenti di interazione tra il pubblico e la psicologa Raffaella Pasquale. Gli spettatori potranno inviare domande tramite un QR code, a cui Pasquale risponderà durante lo spettacolo.

Infine, Kessisoglu sottolinea l’importanza di parlare apertamente di salute mentale, senza paura di esprimere le proprie esperienze, per aiutare i giovani a orientarsi in un periodo complesso della loro vita.