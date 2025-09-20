21.8 C
sabato – 20 Settembre 2025
Economia

Crescita e Inclusione: Il Successo della Cooperativa Germoglio

Da StraNotizie
La Cooperativa Germoglio ha recentemente approvato il bilancio 2024, confermando un significativo trend di crescita. Con 62 soci e 71 dipendenti, di cui dieci appartenenti a categorie protette, la cooperativa ha fornito opportunità a 33 persone svantaggiate, di cui 9 assunti a tempo indeterminato e 24 in tirocini.

Germoglio collabora con enti pubblici e privati, inclusi enti locali e la Regione Veneto, e fa parte di Confcooperative Padova e del Consorzio Veneto Insieme. Il bilancio 2024 mostra un valore della produzione di 4.447.966 euro e un utile d’esercizio di 13.428 euro, evidenziando l’efficacia del modello che combina business e inclusione sociale. I ricavi hanno visto un aumento significativo rispetto all’anno precedente, il che riflette la crescita delle attività nei servizi socio-educativi e nell’inserimento lavorativo.

La cooperativa ha anche visto un potenziamento del proprio patrimonio netto, cresciuto da 342 mila a 855 mila euro. La liquidità aumentata permette di sostenere nuovi progetti, come l’attività di ristorazione “Senape – Sapori di inclusione”, che rappresenta circa il 60% del business, servendo 3.015 pasti al giorno.

Attraverso l’Articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, Germoglio aiuta le aziende a rispettare gli obblighi di assunzione per persone con disabilità. La cooperativa offre servizi vari, tra cui pasti per aziende, scuole e anziani, dimostrando il proprio impegno sociale.

Germoglio, attiva dal 1989, è ancora oggi un punto di riferimento nella Saccisica, con servizi per persone con disabilità e programmi educativi, contribuendo così alla coesione sociale e allo sviluppo economico del territorio.

