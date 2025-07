Crescita e flessioni nei mercati: analisi del primo semestre 2025

Nel panorama economico attuale, l’analisi delle dinamiche sui mercati finanziari è fondamentale per comprendere i trend in atto. Dati recenti rivelano significative fluttuazioni nei volumi di scambio delle azioni e dei diritti su diversi mercati gestiti da Borsa Italiana.

Nel primo semestre del 2025, il totale degli scambi nel mercato Euronext Milan Domestic ha registrato un incremento del 29,96% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, accompagnato da un aumento del 32,91% nel numero delle transazioni. Al contrario, il mercato Euronext Growth Milan ha visto un calodel 23,26% nel controvalore degli scambi e una diminuzione del 24,60% nel numero di operazioni rispetto al primo semestre del 2024. Analogamente, il mercato DomesticMOT ha subito una flessione del 2,28% nei volumi, con una contrazione del 13,90% nelle transazioni.

In forte crescita, il mercato EuroMOT ha mostrato un aumento del 15,04% nei controvalori scambiati, con un incremento dell’10,04% nel numero di operazioni. La classifica delle azioni scambiate indica Fineco in prima posizione con una quota di mercato del 25,05%, seguita da Intesa Sanpaolo al 12,94% e Banca Akros al 9,23%. Per quanto riguarda il numero delle operazioni, Fineco registra una quota del 23,80%, Intesa Sanpaolo al 17,06% e Banca Akros all’8,63%.

Nel settore obbligazionario, Banca Akros si conferma leader con una quota di mercato del 23,97%, seguita da Intesa Sanpaolo al 23,78% e Fineco all’11,56%. In termini di numero di operazioni, Intesa Sanpaolo primeggia con una quota del 29,12%.

L’analisi evidenzia i volumi intermediati in conto terzi e conto proprio nei vari mercati. Fineco accede alla leadership su Euronext Milan Domestic e ETFplus, mentre Intesa Sanpaolo domina su Euronext Access Milan. Banca Akros, dal canto suo, si distingue su DomesticMOT ed EuroMOT, mostrando spiccate capacità di intermediazione. Nel comparto dei volumi totali intermediati, Fineco si attesta su Euronext Milan Domestic, mentre Intesa Sanpaolo si distingue nei mercati Euronext Growth e DomesticMOT.

Questi dati riflettono le dinamiche complesse e in continua evoluzione delle transazioni sui mercati italiani, mettendo in luce le performance di diverse istituzioni finanziarie e le opportunità di investimento per gli attori di mercato.