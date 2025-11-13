Crescita e criticità nell’economia marchigiana attuale

L’economia delle Marche sta vivendo una fase ciclica debole, con elementi di incertezza, ma vi sono segnali di ripresa. Nel primo semestre, l’attività economica ha mostrato una crescita dello 0,5% rispetto al periodo precedente, in linea con la media nazionale. L’indicatore Regio-coin ha registrato valori positivi, sebbene si sia osservato un indebolimento nel secondo trimestre.

Nel settore industriale, il calo dell’attività prosegue, ma con una diminuzione meno marcata rispetto all’anno precedente. Diverse aree della manifattura, in particolare la moda, continuano a far fronte a difficoltà, con un impatto maggiore sulle piccole imprese. Le vendite interne restano deboli e si nota un lieve calo delle esportazioni, influenzato da incertezze legate alla domanda e da tensioni geopolitiche.

Il settore delle costruzioni continua a espandersi, anche se con una crescita più moderata. In particolare, i lavori legati a opere pubbliche e alla ricostruzione post-sisma hanno contribuito a sostenere il settore, mentre la manutenzione straordinaria ha perso impulso.

Nel terziario, si registrano andamenti generalmente positivi, con un incremento del turismo. Tuttavia, il commercio mostra segnali di difficoltà. L’aeroporto regionale ha visto un aumento del traffico passeggeri, mentre si è ridotta la movimentazione delle merci nei porti di Ancona e Falconara.

La liquidità delle imprese è leggermente diminuita, ma rimane elevata. La contrazione del credito, in particolare per le piccole imprese, continua, anche se si notano segnali di ripresa nella domanda di prestiti. Il mercato del lavoro ha visto una crescita dell’occupazione, sostenuta da un aumento nei settori delle costruzioni e dei servizi.

Il potere d’acquisto delle famiglie ha beneficiato dell’aumento dei redditi, ma è stato limitato dall’inflazione. I prestiti a famiglie e imprese stanno crescendo, con un incremento significativo dei mutui. Tuttavia, la qualità del credito rimane buona e i depositi bancari stanno mostrando tendenze contrastanti.